- O romanca, mama a patru copii, a fost gasita moarta in Italia. Femeia a disparut joi, dupa ce a iesit de la serviciu. Ea a fost gasita inecata la Spresiano, in provincia Treviso. Cauza decesului este momentan necunoscuta, informeaza Rotalianul.com. In jurul orei 11.00, pe Via Barcador, un pescar a semnalat…

- Ciclonul mediteranean care a facut ravagii in Italia, avanseaza spre Romania. Ploi torențiale și grindina pana la sfarșitul lunii Ciclonul mediteranean care face ravagii in Italia se indreapta spre estul Europei. Au fost inundații catastrofale intr-o regiune din nordul Italiei, iar autoritațile au raportat …

- Momente de bucurie pentru o familie de romani stabilita in Italia. In urma cu puțin timp, o mama care a nascut 12 copii a adus pe lume, cu cateva zile in urma, bebelușul cu numarul 13. Evenimentul a avut loc in cursul zilei de joi, la spitalul din Oderzo, provincia Treviso din regiunea Veneto, Italia.

- ​​​​​​​Miniconcerte de muzica de jazz, un recital de chitara clasica, ateliere si spectacole pentru copii vor avea loc, la acest sfarsit de saptamana, in Parcul Kiseleff, a informat, Primaria Sectorului 1, pe Facebook.

- Pompierii sunt in actiune de duminica dimineata, cu puțin inainte de ora 8:00, in Via Gorghi din Sant'Urbano, unde a avut loc o explozie urmata de un incendiu care s-a produs in interiorul unei case, foarte probabil din din cauza unei scurgeri de gaze. Bilantul accidentului este grav: mama a murit,…

- Un restaurant din Italia a fost jefuit de noua ori in ultimele sase luni. Culmea e, spun proprietarii, ca ar fi vorba de aceeași persoana, care s-a obșinuit sa se serveasca, noaptea, cu mancare sau alcool din local, scrie Digi24. In ciuda plangerilor repetate la poliție, individul este inca liber. „Mai…

- Tanara de 22 de ani spune ca s-a bucurat de cadoul prezidențial, care a ajutat-o sa fie mai aproape de mama sa, plecata la munca in Italia, dar aștepta mai mult de la Președintele Romaniei: „Sa duca tara pe alte culmi. Sa nu faca diferente intre oameni, ca unii sunt mai saraci si altii sunt mai bogati.…