Stiri pe aceeasi tema

- Un roman in varsta de 29 de ani a fost arestat la Bologna in timp ce se afla in compania unui compatriot imbracat in Minnie Mouse. Potrivit acuzațiilor, acesta s-a deghizat in mod repetat in Mickey Mouse pentru a jefui trecatorii.

- Un roman in varsta de 29 de ani a fost arestat la Bologna, in timp ce se afla in compania unei romance deghizate in Minnie Mouse. Potrivit acuzațiilor, acesta s-ar fi deghizat de mai multe ori in Mickey Mouse pentru a jefui trecatorii.

- Doi romani din Italia au reușit sa jefuiasca zeci de turiști, dupa ce s-au imbracat in Mickey și Minnie Mouse. Cei doi au ales o metoda inedita prin care au comis infracțiunile. Ce au descoperit autoritațile? Doi romani din Italia s-au imbracat in Mickey și Minnie Mouse, apoi au jefuit turiștii Aflați…

- O romanca din Roma a trecut prin momente ingrozitoare dupa ce s-a trezit intr-o seara evacuata din casa in care locuia impreuna cu cei doi copii. Pentru femeie, au urmat zece zile de coșmar.

- Un incendiu puternic a avut loc in Bologna, Italia, in urma caruia o romanca de 32 de ani și cei trei copii ai ei mici au murit. Femeia, Stefania Alexandra Nistor, a murit in drum spre spital, in timp ce cele doua fete și un baiat au decedat in apartamentul cuprins de fum, totul de la […]

- A fost o drama de proportii in Italia, la Bologona! Trei copii romani si mama lor, cu totii romani, au murit in apartamentul care a luat foc! Femeia se numeste Stefania Alexandra Nistor si avea 32 de ani. Pompierii au gasit o camera saturata de fum Cand pompierii au ajuns la apartamentul care ardea,…

- Tragedia a lovit o familie de romani stabilita in nordul Italiei, intr-o noapte aparent liniștita, dar care s-a transformat in coșmar. O mama și cei trei copii ai sai au fost rapuși de flacarile unui incendiu devastator, care le-a cuprins locuința din Bologna.

- Un cuplu de parinți romani a ajuns sa dea explicații in fața instanței, in Italia, pentru „absențele nemotivate” de la școala ale copilul lor. Elevul a lipsit timp de 57 de zile consecutive.