Stiri pe aceeasi tema

- Pe timp de pandemie și izolare celebra Diva de la Monaco nu a mai publicat online nimic cu ea, nicio imagine cu ea sau iubitul ei Felix Baumgartner și de aici au inceput speculațiile ca s-a desparțit de barbatul din viața ei și ca ar fi din nou singura. Mihaela Radulescu a explicat clar pe... Read More…

- Brad Pitt si Angelina Jolie vor lansa pe piata un vin spumant roz. Cei doi detin impreuna un domeniu viticol in sudul Frantei, Chateau Miraval.Desi sunt despartiti de patru ani, Angelina Jolie si Brad Pitt au inca multe lucruri in comun in afara de cei sase copii. De exemplu, un domeniu viticol…

- Angelina Jolie a spus pentru prima oara ca și-a revenit abia dupa ce au trecut patru ani dupa ce a dat divorț de Brad Pitt. Pana acum s-au facut numai speculații privitoare la suferințele prin care a trecut din cauza desparțirii lor, noteaza click.ro. Actrița Angelia Jolie (45 de ani) a vorbit pentru…

- Ramona Gabor este din nou singura și disponibila! Chiar daca a trecut printr-o desparțire, frumoasa vedeta a ramas la fel de puternica. Iata care este motivul pentru care s-a desparțit de iubit!

- La 45 de ani, Angelina Jolie inca isi mai cauta fericirea. Actrita a ramas cu un gust amar dupa casatoriile esuate. De aceea, si-a propus sa nu mai aduca nici un barbat in patul ei, ci sa isi gaseasca alinarea in bratele unei femei.

- Angelina a ales sa o aduca pe lume pe Shiloh, pe 27 mai 2006, intr-un spital din Namibia, pentru a o proteja de presa. Shiloh este mereu in atentia presei pentru asemanarea izbitoare cu tatal ei, pentru stilul ei extrem de masculin, dar si pentru dorinta de a deveni baiat. Brad Pitt a marturisit intr-o…

- Actorul Val Kilmer, cunoscut din filme ca „Top Gun”, „The Doors”, „Heat” si „Batman Forever”, vorbeste in autobiografia „I’m Your Huckleberry”, care urmeaza sa fie lansata pe 21 aprilie, despre una dintre relatiile lui amoroase, cea cu actrita Angelina Jolie potrivit news.roLegatura lor a…