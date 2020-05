Cancelarul german, Angela Merkel, a indemnat Europa, miercuri, sa isi asume mai multe "responsabilitati" in lume si, in acelasi timp, si-a exprimat regretul ca relatiile cu Statele Unite sunt "diferite de ceea ce am sperat", in special in problema mediului, noteaza AFP. "Trebuie sa depunem un efort extraordinar pentru a face fata acestei provocari extraordinare (a noului coronavirus), insa doresc mai mult: doresc ca Uniunea Europeana, mai ales pe timp de criza, sa dea dovada de solidaritate mondiala si sa isi asume mai multe responsabilitati", a declarat cancelarul german in fata Fundatiei Konrad…