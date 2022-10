Angela Gheorghiu iar desființeaza Romania! E incredibil ce spune, plus ca apare și iubitul mai tanar in marturisirile sale din cadrul unui interviu recent. Interviul a fost acordat publicației irlandeze Sunday Independent. Angela Gheorghiu a vorbit intr-un interviu recent despre cariera sa, sacrificiile facute pentru muzica, modelele sale, relația cu iubitul ei mai tanar cu 22 de ani, despre Romania copilariei sale, dar și despre Romania actuala. Celebra soprana , considerata unul dintre cei mai mari artiști de opera din lume, a „atins“ și in acest interviu aspecte care par sa o deranjeze in…