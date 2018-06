Stiri pe aceeasi tema

- Publicatiile New York Times, Daily Mail, San Francisco Chronicle sau Washington Post mentioneaza, preluand stirea agentiei Associated Press, despre ceremonia de la Arena Nationala, unde liderul mondial Simona Halep a fost aplaudata, in timp ce primarul Capitalei, Gabriela Firea a fost huiduita.…

- Simona Halep va prezenta trofeul de la Roland Garros, la Arena Nationala, luni, de la ora 20:00 . Deputatul Nicusor Dan scrie pe Facebook ca Gabriela Firea i-a refuzat cererea Simonei Halep de a prezenta trofeul intr-o piata din Bucuresti. De cealalta parte, Primaria neaga afirmatiile. Opozitia sustine…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, sambata, ca aproximativ 500.000 de persoane vor fi prezente la evenimentele organizate in Bucuresti, precizand ca in jur de 400.000 de manifestanti vor fi prezenti, in Piata Victoriei, la mitingul PSD. "Astazi la cele 15 evenimente…

- Primarul General, Gabriela Firea: "vom extinde Centrul Vechi cu inca 50 de strazi reabilitate. Vom reduce birocratia prin diminuarea termenului de emitere a avizelor si vom face toate demersurile pentru infiintarea unui ghiseu unic interinstitutional 'de autorizare' a teraselor"Primarul General,…

- Carmen Stanescu si Ionela Prodan vor primi, post mortem, Titlul de Excelenta La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat astazi doua proiecte de hotarare care prevad conferirea titlului de Cetatean de Onoare al Capitalei domnilor Pavel Nastase,…

- Tibi Useriu a primit miercuri, pentru a treia oara, premiul de excelenta al judetului Bistrita-Nasaud, pentru castigarea editiei din 2018 a Maratonului Artic Ultra 6633, premierea fiind facuta in cadrul unei sedinte extraordinare a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud. Cu banii primiti de la Consiliul…

- Potrivit unui proiect propus de Gabriela Firea, Tiberiu Useriu ar urma sa fie cetatean de onoare al Capitalei, unul dintre motive fiind ca este un exemplu de reabilitare pentru altii. Maratonistul spune ca isi doreste sa-i inspire pe cei care vor sa-si depaseasca limitele in slujba binelui, nu pentru…

- Tibi Ușeriu nu participa la ceremonia prin care va fi declarat cetațean de onoare al Capitalei. Primaria Capitalei a anunuțat saptamana trecuta ca urmeaza sa-i ofere titlul ultramaratonistului care reprezinta „un exemplu de curaj, vointa, daruire si performanta”. Bistrițeanul Tibi Ușeriu, care a caștigat…