Sărbătoare MARE 7 septembrie. Sfântul pomenit astăzi

Sfantul Sozont s-a nascut in Licaonia (Asia Mica), in timpul domniei lui Diocletian (284-305). A fost pastor de oi si s-a invrednicit sa-si vada sfarsitul ca mucenic pentru Hristos, intr-o vedenie. In vremea sa, se afla la Pompeiopolis (in Cilicia) un idol din aur si argint, la care se inchinau… [citeste mai departe]