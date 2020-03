Angajatorii pot depune, de azi, la Ministerul Muncii, solicitare de decontare a somajului tehnic, a anunțat, luni, șeful Cancelariei primului ministru, Ionel Danca, dupa ce OUG privind reglementarea somajului tehnic a fost publicata, luni. Angajatorii pot trimite angajații in șomaj tehnic, din cauza crizei in care se afla țara noastra. De marți ei vor putea depune la Ministerul Muncii o solicitare pentru ca Guvernul sa deconteze sumele platite.Si persoanele fizice autorizate sau intreprinderile individuale isi vor putea deconta 75% din salariu mediu brut pe economie, odata cu publicarea in Monitorul…