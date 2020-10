Angajaţii olandezi primesc un bonus zilnic pentru cafea şi facturi Un numar mare de angajatori olandezi ofereau deja optiunea unui program flexibil, iar angajatii din sistemul public primesc un bonus de 2 euro pe zi pentru munca remote, relateaza Mediafax.

Functionarii publici olandezi primesc acum pese 440 de euro pe an sa lucreze de acasa. Asta înseamna câte doi euro pe zi pentru a-si acoperi cheltuielile de lucru de acasa: cafeaua, hârtia igienica si consumul de energie.

Pentru calcul, s-a presupus ca o persoana are sase bauturi calde pe zi, în medie, la birou. Iar în aceasta suma anuala sunt incluse doar aceste cheltuieli.

Angajatorii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

