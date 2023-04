Stiri pe aceeasi tema

- Google a lansat intr-un stadiu de preview chatbot-ul Bard, care se vrea un rival pentru ChatGPT, ignorand feedback-ul negativ primit de la propriii angajați, a informat Bloomberg, care a citat mesaje interne din cadrul Google.Angajatii care au lucrat cu chatbot-ul Bard au implorat conducerea sa nu il…

- Un numar redus de oameni din Statele Unite si Marea Britanie au primit acces la Bard, chatbot-ul pe care Google se pregateste sa-l lanseze ca raspuns la cel implementat deja de Microsoft in motorul de cautare Bing. Chatbot-ul funcționeaza la adresa bard.google.com , dar nu este inca disponibil in Romania.Bard…

- OpenAI a extins disponibilitatea planului ChatGPT Plus, care poate fi acum contractat si in Romania. ChatGPT Plus este disponibil in Romania, conform unei notificari afisate utilizatorilor care acceseaza chatbot-ul celor de la OpenAI de pe teritoriul Romaniei. Planul promite o serie de facilitati suplimentare…

- OpenAI a extins disponibilitatea planului ChatGPT Plus, care poate fi acum contractat si in Romania. ChatGPT Plus este disponibil in Romania, conform unei notificari afisate utilizatorilor care acceseaza chatbot-ul celor de la OpenAI de pe teritoriul Romaniei. Planul promite o serie…

- ChatGPT Plus este disponibil de astazi și in Romania, potrivit notificarii afisate utilizatorilor care acceseaza chatbot-ul celor de la OpenAI de pe teritoriul Romaniei, a informat news.ro. OpenAI nu a adaptat pretul abonamentului la diferitele piete in care il vinde, astfel ca si in Romania acesta…

- Google a confirmat ca va tine un eveniment in data de 8 februarie, unul axat pe AI, iar gurile rele spun ca e vorba despre lansarea unui rival pentru ChatGPT. De la debutul si ascensiunea lui ChatGPT, presiunea a fost pe Google Search sa treaca la nivelul urmator. Evenimentul Google are loc pe 8 februarie…

- Google va pune la dispoziția publicului tehnologia sa de chatbot in „saptamanile și lunile urmatoare”, ca raspuns la succesul lui ChatGPT, un chatbot cu inteligența artificiala susținut de Microsoft, care a devenit un fenomen global dupa ce a fost lansat gratuit, scrie The Guardian . Sundar Pichai,…

- OpenAI a lansat in sfarsit varianta cu plata a lui ChatGPT, care se numeste ChatGPT Plus. Include acces general la chatbot-ul cu AI, chiar si cand e multa lume in el, dar si timpi mai rapizi de raspuns. ChatGPT e pe buzele tuturor de doua luni, acest chatbot AI fiind capabil sa creeze articole competente…