Angajații din Sănătate, protest de amploare în fața Palatului Victoria Protest de amploare in fața Guvernului. Angajații din sanatate au ieșit in strada din cauza salariilor mici. Sindicaliștii susțin ca salariile sunt inghețate inca din 2018, iar sporurile sunt și ele raportate la același nivel. Cadrele medicale cer aplicarea legii salarizarii și deblocarea posturilor din spitale și amenința cu declanșarea grevei generale. Intre timp, potrivit unor surse sindicaliștii se vor intalni cu premierul Nicolae Ciuca, ministrul Sanatații și ministrul Muncii pentru a discuta nemulțumirile pe care le au. „Lucrez de 25 de ani in domeniul medical, nu mai avem respect din partea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

