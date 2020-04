Angajații centrelor sociale din Prahova vor fi testați pentru coronavirus V. S. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Prahova a aprobat in cadrul ședinței extraordinare de ieri, ca masura preventiva, testarea in vederea depistarii infecției cu noul coronavirus a personalului serviciilor sociale de tipul centrelor rezidențiale de ingrijire și asistența a persoanelor varstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fara dizabilitați, precum și pentru alte categorii vulnerabile. Ar fi vorba despre testarea a nu mai puțin de peste 1100 de angajați din instituțiile de asistența sociala pentru adulți și alți aproximativ 550 – din centrele de asistența… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

