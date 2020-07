Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin doua angajate ale unei carmangerii din Câmpia Turzii au fost depistate pozitiv la noul coronavirus. Dorin Lojigan, primarul din Câmpia Turzii, a confirmat zvonurile pentru Refleqtmedia.ro și pune totul pe seama masurilor de relaxare. „Din câte știu ar fi vorba…

- 14 polițiști din cadrul IPJ Cluj au fost confirmați cu noul coronavirus și au fost internați in spital. DSP Cluj a inceput o ancheta epidemiologica. Activitatea IPJ Cluj nu este afectata din cauza polițiștilor infectați. Au fost luate masuri suplimentare pentru prevenirea raspandirii coronavirusului…

- Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean a fost testat pentru noul coronavirus, iar rezultatul este pozitiv. Sunt infectați și soția și copilul de numai 9 luni. ”In cursul serii de 3 iulie, am fost cu baiețelul nostru de 9 luni la UPU Pediatrie, pentru ca avea febra, care am crezut inițial ca are legatura…

- Casa de avocatura Lapușan & Partners a decis trimiterea în izolare la domiciliu a tuturor angajaților, dupa ce soțul unei angajate a fost confirmat pozitiv cu COVID-19. Acesta lucreaza la Curtea de Apel Alba, acolo unde ieri a fost confirmat un focar de infecție. „Soțul…

- Amanarea a fost determinata de creșterea exploziva a numarului de infectați cu coronavirus in Vrancea Echipa de handbal seniori a CSM Focșani 2007 iși programase pentru astazi, 22 iunie, reunirea in vederea inceperii pregatirilor pentru sezonul 2019-2020. Creșterea exploziva a numarului de infectați…

- Este vorba despre 9 pacienți și 14 cadre medicale din cadrul unitații spitalicești. În prezent, toți pacienții, cu excepția a cinci bolnavi de pe secția de terapie intensiva au fost externați și duși la spitale dedicate COVID. „Avem noua pacienți și 14 angajați – un…