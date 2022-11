Stiri pe aceeasi tema

- Infirmiera de la Spitalul Județean de Urgența Targu Jiu care a fost filmata in timp ce incarca varza in portbagajul unei mașini, deși trebuia sa fie la lucru, a fost amendata de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Gorj cu suma de 2.000 de lei.

- Este ancheta la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu dupa ce, sambata seara, o infirmiera din cadrul unitații medicale, de la Secția Recuperare Medicina Fizica și Balneologie, a fost filmata in timp ce incarca varza in portbagajul unei mașini, in timpul programului. Transferul verzei dintr-o…

- Procurorii salajeni efectueaza o ancheta la Spitalul Județean de Urgența din Zalau, au confirmat pentru Magazin Salajean surse judiciare oficiale. Percheziția procurorilor a avut loc ieri, conform acelorași surse. Potrivit unor surse neoficiale, in ancheta ar fi vizat un medic acuzat de luare de mita.…

- Dan Manoliu, fost senator PSD si vicepresedinte al Consiliului Judetean Neamt, a fost condamnat definitiv, luni, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la doi ani inchisoare cu suspendare pentru ucidere din culpa, el fiind acuzat ca in anul 2015 a accidentat mortal un biciclist, informeaza Agrepres.…

- In imagini se vede cum copilul incepe sa tușeasca și scuipa lichidul care i-a fost dat cu forța, in timp ce o femeie rade, relateaza Daily Post. Poliția a confirmat ca bebelușul este acum protejat de serviciile sociale, dupa ce, luni, filmarea a devenit virala pe rețelele de socializare.Clipul postat…

- Sambata, 24 septembrie, in jurul orei 09.00, polițiștii din Șomcuta Mare, au fost sesizați prin S.N.U.A.U.112 despre faptul ca in localitatea Hideaga s-a produs un accident rutier soldat cu o victima. ”La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de un barbat de 25 ani din…

- Asistenta medicala de la Spitalul Județean din Focșani, care a inceput sa injure pentru ca a fost trezita din somn de urgența unei mame cu un bebeluș, a fost sanctionata cu desfacerea contractului de munca.Ancheta disciplinara demarata de conducerea spitalului a aratat ca asistenta avut un comportament…

- Accident de circulație azi dimineața in zona Targu Lapuș. Polițiștii din oraș au fost sesizați sa intervina la un accident rutier produs pe D.J.109 F in Targu Lapuș. Ancheta a stabilit ca un barbat de 64 ani din Targu Lapuș, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul direcției de deplasare…