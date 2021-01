Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Sanatate Publica Sibiu a anuntat ca isi cere scuze public fata de familia unui sibian decedat de COVID-19, pe care, din greseala, un angajat al DSP a sunat-o miercuri, dupa ce a murit bolnavul, sa intrebe cum se simte acesta. DSP a transmis scuze catre familia indoliata, motivand eroarea…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) a anuntat, joi, ca isi cere scuze public fata de familia unui sibian decedat de COVID-19, pe care, din greseala, un angajat al DSP a sunat-o miercuri, dupa ce a murit bolnavul, sa intrebe cum se simte acesta.Disperare in sistem: Arafat le-a cerut rectorilor…

- Directia de Sanatate Publica a anuntat ca isi cere scuze public fata de familia unui sibian decedat de COVID-19, pe care, din greseala, un angajat al DSP a sunat-o miercuri, dupa ce a murit bolnavul, sa intrebe cum se simte acesta.

- Incidetul a avut loc duminica dupa-amiaza chiar in incinta spitalui, in salonul unde era internet. Cufundat intr-un sentiment profund de vinovatie pentru ca era sigur ca si-a infectat familia, barbatul a decis sa se sinucida. Victima, in varsta de 60 de ani, era internata de 24 de ore la Spitalul…

- Un angajat al unei ambulante private din Teleorman, internat de COVID, s-a sinucis duminica dupa-amiaza, chiar in salonul in care se afla, transmite Antena3. Acesta i-ar fi spus colegului de salon ca se simtea vinovat ca si-a imbolnavit si familia de COVID-19.Un barbat de 60 de ani, internat cu COVID-19…

- O nunta israeliana s-a terminat cu plânsete și sânge dupa ce poliția a intrat cu forța peste invitați pentru a sparge adunarea, acuzând familia ca încalca masurile de carantina impuse pentru combaterea raspândirii coronavirusului, transmite The Guardian.Imaginile…

- Familia lui Fane Spoitoru este lovita de o noua tragedie, la mai bine de patru ani dupa moartea fostului lider al lumii interlope. Fosta cumnata a lui Fane, cunoscuta in toata lumea interlopa din țara drept una dintre cele mai mari hoațe din ultimii 50 de ani, care reușise sa stranga o adevarata avere…

- Vedeta a mai marturisit ca s-ar casatori a doua oara, deoarece crede in institutia casatoriei. "Nu ma cunosc cu soacra mea, ea locuieste in Italia. Doar ce am vazut-o pe telefon cand vorbeste cu Adrian. Va fi un moment interesant, nu am avut ocazia sa cunosc o soacra. Nu mi-a fost teama…