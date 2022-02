Angajări de medici la DGASPC și DSP Gorj Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Gorj are nevoie de un medic specialist pentru unul din centrele sale. DGASPC organizeaza luna aceasta un concurs pentru incadrarea unui medic specialist la Centru de plasament servicii comunitare și protecția copilului cu dizabilitați de la Targu Jiu. Inscrierile la concurs se pot face pana in data de 17 februarie. Conform Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Gorj, in peroada 18 – 21 februarie va avea loc selecția dosarelor și stabilirea candidaților care vor participa la concurs. Proba scrisa este programata… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

