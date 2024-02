DGASPC Gorj cumpără zeci de teste de sarcină Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Gorj achiziționeaza zeci de teste de sarcina pentru tinerele din sistemul de asistența . Materialele respective sunt incluse intr-un plan de achiziții de consumabile medicale care trebuie sa fie procurate luna aceasta. Pe lista de achiziții din domeniul medical se afla urmatoarele produse: alcool sanitar, fașe, betadina, comprese, bandaje, manuși de plastic, pansamente, seringi, teste glicemie, tensiometre, 31 teste de sarcina, unguente, vata. Testele de sarcina vor ajunge la centrele din Targu Jiu, Balteni și Targu-Carbunești. Celelalte… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

