Anemia în sarcină: de ce apare și cum afectează mama și copilul Anemia feripriva este extrem de frecventa, in special in țarile in curs de dezvoltare, atingand o stare de epidemie globala. Deficitul de fier in timpul sarcinii este una dintre principalele cauze de anemie la sugari și copiii mici. Multe femei trec prin intreaga sarcina fara a atinge aportul minim necesar de fier. Literatura de specialitate a aratat ca deficitul de fier este o problema nutriționala globala, care afecteaza pana la 52% dintre femeile insarcinate. Multe dintre aceste femei sunt simptomatice. Anemia este una dintre cele mai frecvente complicații legate de sarcina. Modificarile fiziologice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Raduc, angajata in cadrul Primariei Rediu, a cazut victima furiei primarului USR Ciprian Grosu in momentul in care i-a solicitat acestuia rezolvarea unor probleme legate de cadastru. Incidentul a fost inregistrat si postat pe retelel sociale. O femeie a fost snopita in bataie de un primar USR,…

- CFR Cluj are probleme financiare și a primit interdicție la transferuri din partea FIFA.Pentru ca are probleme mari cu banii, fosta campioana CFR Cluj a primit interdicție la transferuri, potrivit AS, și nu mai poate aduce niciun jucator nou.Cu toate acestea, președintele CFR Cluj Cristi Balaj, spune…

- Oameni evacuați, case și gospodarii inundate, copaci cazuți și mașini avariate. Acesta a fost bilanțul unei noi zile in care mai multe regiuni din țara s-au aflat sub cod portocaliu sau galben de ploi torențiale și furtuni.Dupa sud-vestul tarii, precipitațiile abundente au facut probleme și in nord-est,…

- Oamenii de știința din SUA au descoperit ca persoanele care au unul sau mai multe simptome de insomnie declarate au un risc cu 16% mai mare de a face accident vascular cerebral, in comparație cu cele care nu au simptome.

- Pielea este organul care acopera suprafața corpului uman și indeplinește mai multe funcții esențiale. Este cel mai mare organ al corpului și are un rol important in protecția impotriva factorilor externi, precum infecțiile, traumatismele și radiațiile ult

- Frigiderul este un electrocasnic esential in majoritatea gospodariilor moderne. Aceste aparate au revolutionat modul in care stocam si pastram alimentele, asigurandu-le prospetimea si prelungindu-le durata de viata. De-a lungul timpului,… Articolul Istoria frigiderului, mod de functionare si probleme…

- Dupa fermieri si apicultorii romani se revolta. Spun ca, din cauza produselor ucrainene care au invadat piata, nu-si mai pot vinde marfa. Mierea vecinilor ajunge in tara la preturi mai mici si cu peste 40% fata de mierea produsa la noi. In plus, cea straina ar fi un amestec din mai multe state, inclusiv…