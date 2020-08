Andy Murray dă semne de revenire Echipa Horia Tecau/Jean-Julien Rojer (Romania/Olanda) s-a calificat in sferturile de finala ale Western&Southern Open, turneu de 1.000 de puncte mutat de la Cincinnati la New York. Tecau si Rojer au trecut in optimi, cu scorul de 6-3, 6-4, de cuplul Raven Klaasen/Oliver Marach (Africa de Sud/Austria), cap de serie numarul 7.In turul urmator, ei vor evolua cu perechea invingatoare din partida Steve Johnson/Austin Krajicek (SUA) - Lukasz Kubot/Marcelo Melo (Poloni (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

