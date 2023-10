ANDREI ȘERBAN: „Teatrul este ca viața” Ne-am propus un interviu și a rezultat o calatorie! Am pornit reportofonul in sala de repetiții a Teatrului Bulandra, la scena de langa Strada Gradina Icoanei și, simbolic, acela avea sa fie punctul de plecare al acestei calatorii imaginare prin Timp și peste Locuri. Locuri in care maestrul Andrei Șerban și-a facut simțita prezența fie prin succesele spectacolelor sale, fie prin oamenii pe care i-a mentorat, fie prin cronicile care l-au facut, de 3 ori, sa plece in exil. Exiluri care, in loc sa-l descurajeze definitiv, l-au invațat mai multe despre sine, despre motivele pentru care face Teatru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

