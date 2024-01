Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo are in acest moment 14 jucatori straini in lot, dupa oficializarea mutarilor din ultimele 24 de ore, ori la regulament este stipulat ca pe lista A de jucatori au voie doar 13! Clubul a fost informat ca trebuie sa rezolve problema. Dinamo s-a dezlanțuit in ultimele 24 de ore pe piața transferurilor.…

- Sageata Braniștea este una dintre cele mai active divizionare D dambovițene pe piața transferurilor in aceasta iarna. Conducerea clubului a reușit sa transfere nu mai puțin de patru jucatori la inceputul acestui an. Astfel, in primele zile din 2024, la Sageata au ajuns jucatori importanți, care vor…

- Andrei Nicolescu, administratorul special de la Dinamo, a declarat ca e aproape sa semneze cu primii doi jucatori care se vor alatura lotului lui Kopic in iarna. Oficial clubului alb-roșu nu a vrut sa ofere nume, insa a recunoscut ca s-a aflat in discuții cu Damjan Djokovic, de la FCSB, informație oferita…

- Gigi Becali (65 de ani), patronul FCSB, a avut o intrevedere cu Andrei Nicolescu, administratorul special de la Dinamo, in cadrul careia cei doi conducatori au discutat despre transferurile lui Dorin Rotariu și Damjan Djokovic, ambii pe lista neagra a latifundiarului. Gigi Becali a anunțat ca Dorin…

- Andrei Nicolescu, administratorul special de la Dinamo, a vorbit despre strategia privind transferurile din iarna. Dinamo e la retrogradare, pe locul 15, cu 10 puncte in 19 etape, și are nevoie de intariri in iarna. Tocmai din acest motiv, Nicolescu susține ca primii jucatori aduși in iarna ar urma…

- La intalnirea cu fanii de la Oradea, care a avut loc sambata seara, Ovidiu Burca, Andrei Nicolescu și Gabriel Glavan au incercat sa-i linișteasca pe suporterii lui Dinamo. Au promis transferuri mai de calitate ca in vara și buget superior de salarii. ...

- Dinamo sta pe un butoi de pulbere dupa ultimele rezultate, dar conducerea anunța ca va aduce intariri in pauza de iarna din SuperLiga. Dinamo este din nou pe marginea prapastiei, eșecul cu Hermannstadt (0-4) a readus criza in tabara „cainilor roșii”. Mai ales ca echipa lui Ovidiu Burca are patru eșecuri,…