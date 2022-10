Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 209. Rusia are tot mai mari probleme in a asigura numarul de soldati pe front, iar Zelenski a sugerat, luni seara, comunitatii internationale, ca ritmul ajutorului pentru Ucraina sa fie mai alert.

- Razboi in Ucraina, ziua 204. ​​​​​​​Rusia a lansat miercuri opt rachete asupra orașului Krivoi Rog, din sudul-estul țarii, vizand structurile hidraulice. Dincolo de motivatiile strategice si militare, bombardamentul pare a fi si o razbunare asupra lui Zel

- Razboi in Ucraina, ziua 202. In timp ce Rusia se confrunta cu noi pierderi din cauza contraofensivei ucrainene, peste 80 de deputați municipali ruși au semnat o petiție prin care cer demisia președintelui rus Vladimir Putin. Un consilier al presedintelui

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat marți la summitul „Platformei Crimeea'' ca se asteapta la o iarna „grea'' si la un „razboi de uzura'' in Ucraina. Oficialul le-a cerut aliatilor sa „ramana alaturi de Ucraina atat timp cat va fi necesar'' in fata invaziei ruse, relateaza agent

- Razboi in Ucraina, ziua 180. Serviciul rus de securitate, FSB, a dat publicitații numele unei femei, despre care susține ca este cetațean ucrainean și ca a comis atentatul cu bomba in urma caruia a murit Daria Dughina, fiica proeminentului ideolog ultrana

- Razboi in Ucraina, ziua 180. Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, omologul sau din Franta, Emmanuel Macron, premierul in functie al Marii Britanii, Boris Johnson, si cancelarul german, Olaf Scholz, au evidentiat, duminica, importanta securizarii cen

- Razboi in Ucraina, ziua 176. Serghei Aksjonov, guvernatorul rus al regiunii Crimeea, a declarat ca Serviciul Federal rus de Securitate (FSB) a arestat sase membri ai unei celule coordonate de pe teritoriul Ucrainei pentru a comite acte de sabotaj in Crime

- Conducerea Ucrainei respinge acuzatia Ministerului rus al Apararii precum ca forte armate ale Kievului au lovit cu sisteme de rachete HIMARS o inchisoare din teritoriul controlat de separatistii prorusi in care se afla prizonieri de razboi ucraineni.