- FCSB a caștigat categoric meciul din Ghencea cu CS Universitatea Craiova, scor 3-0. Andrei Ivan (26 de ani), extrema oltenilor, s-a aratat dezamagit de prestația echipei craiovene din meciul cu vicecampioana. Fotbalistul gruparii din Banie a spus ca nu i-a venit sa creada ce s-a intamplat in prima…

- Capitanul formației Universitatea Craiova, Nicușor Bancu, a precizat ca victoria cu AFC Hermannstadt, scor 1-0, a fost meritata. El a admis ca echipa a irosit, din nou, multe ocazii și ca in actul secund putea fi egalata la ultima faza, motiv pentru care l-a felicitat pe portarul Laurențiu Popescu.…

- Laurentiu Reghecampf, antrenorul echipei Universitatea Craiova, a debutat pe banca oltenilor cu un meci egal, la Cluj, cu echipa CFR, scor 1-1, informeaza news.ro.„A fost un meci bun, din pacate noi nu am fost atenti in momentul cand am avut ocazii mari. Au avut si ei ocazii. Rezultatul este echitabil.…

- Antrenorul formației FCU Craiova, Nicolae Dica, s-a aratat mulțumit de modul cum s-a descurcat noua sa echipa in meciul cu Sepsi, excepție facand faza din care s-a primit golul. „Știam ca o sa avem o partida foarte grea. Sepsi este o partida foarte buna, care a caștigat un trofeu inainte de a incepe…

- Atacantul formației Universitatea Craiova , Andrei Ivan (26 de ani), nu a prins o seara buna contra lui Dinamo, pe „Arcul de Triumf“. „Jdechi“ a recunoscut ca nu i-a fost ușor și a explicat și de ce. „Un meci greu, o prima repriza foarte slaba facuta de noi. Am aratat mai multa atitudine in a doua repriza…

- Eugen Neagoe, antrenorul echipei Universitatea Craiova, nu se astepta ca echipa sa sa evolueze atat de slab in prima repriza si asteapta mai mult de la jucatorii sai, anunța news.ro.„Am facut o prima repriza modesta, nici eu nu ma asteptam sa jucam asa modest, dar si asa am avut trei ocazii. In repriza…

- Dupa Romania U21 - Spania U21 0-3, in primul meci de la EURO 2023, Mihai Stoichița a explicat ce l-a nemulțumit la jocul „tricolorilor”. Urmatorul meci al Romaniei are loc pe 24 iunie, contra Ucrainei U21, de la ora 21:45Euro 2023 are loc in perioada 21 iunie - 8 iulie 2023 și va fi transmis de TVR…