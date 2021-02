Andrei Banuta lanseaza piesa ”Numele Tau”, o declaratie sincera, dedicata mamei sale Tanarul artist Andrei Banuța lanseaza piesa Numele tau, un cantec de dor, scris in memoria celei mai dragi ființe din viața sa – mama sa, pe care o chema Speranța. Eu sunt langa tine, mai știi cand mi-ai zis? / Speranța moare ultima, așa mi-ai promis… sunt versurile care starnesc emoție nu doar prin insemnatatea lor, ci și prin evocarea numelui mamei sale (Speranța), intr-un strigat de dor și de iubire, care va face inima ascultatorilor sa bata puternic. Frumoasa analogie este completata de cuvinte inalțatoare – dau stelelor numele tau. Piesa este o dovada unei eternitați – tu numai la mine in… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

