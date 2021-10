Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS)va sprijini Romania și cu 34.000 de teste RT-PCR și 200 de concentratoare de oxigen, a anunțat Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații. „In ceea ce privește managementul pandemiei, aceasta colaborare a fost implementata inca din primele momente. (…)…

- Baciu a susținut, marți, o conferința de presa, dupa intalnirea cu experta OMS, Heather Papowitz, care a venit in Romania pentru a contribui la lupta impotriva pandemiei. ”In ceea ce privește managementul pandemiei, aceasta colaborare a fost implementata inca din primele momente. (…) Așa cum spunea…

- Reprezentanta Organizației Mondiale a Sanatații Heather Papowitz, director pentru situații de criza medicala, aflata in țara noastra, spune ca toata lumea, de la guvern pana la cetațean, trebuie sa se implice in gestionarea pandemiei. Declarația a fost facuta la finalul intalnirii ce a avut loc marți…

- Dr. Valeriu Gheorghița a discutat cu experții OMS: „Ramane teama de reacții adverse. Este nevoie de o comunicare mult mai aplicata”. Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei vaccinare din Romania, a intervenit luni, in exclusivitate la Antena 3, unde a facut rezumatul discuției pe care a avut-o cu…

- Andrei Baciu, secretar de stat in ministerul Sanatatii, a declarat ca o experta OMS, care va asista guvernul in criza sanitara, va aduce in Romania 34.000 de teste PCR și 200 de concentratoare de oxigen, informeaza G4media . Experta trimisa de Organizația Mondiala a Sanatații in Romania pentru a asista…

- Peste 100 de farmacii din țara testeaza gratuit pentru COVID-19. ”Testare COVID cu teste gratuite antigen rapide in farmacii – un proiect al Ministerului Sanatații. Daca ai simptome specifice infecției cu SARS-COV2, poți sa te testezi și in farmacie. Ministerul Sanatații continua sa extinda acest program…

- A treia doza de vaccin anti-Covid nu prelungește valabilitatea certificatului digital . Acesta este valid doar pana in iunie 2022, susține Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații. In funcție de evoluția pandemiei, in 2022 vor fi cautate noi alternative la nivel European, a precizat Baciu,…

- Spitalele nu vor mai fi COVID si non-COVID, ci vor avea circuite mixte, a anuntat sambata Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatatii. El a adaugat ca, pentru a se elimina dificultatile de accesare a serviciilor medicale, Ministerul Sanatatii a lucrat la implementarea si definirea unei strategii,…