Andrei Aradits divorțeaza de soția sa dupa o casnicie de 18 ani. Cei doi au depus actele de divorț in toamna anului trecut. Andreea este de șase luni de zile in India pentru a studia yoga, o pasiune devenita mod de viața dar și preocupare profesionala, fiind instructoare. Distanța a erodat mult mai mult relația. Desparțirea dintre fostul jurat de la ”Te cunosc de undeva” și Andreea i-a produs multa suferința fiului celor doi, care anul acesta urmeaza sa dea bacalaureatul. ”Eric (fiul celor doi-n.r.) a fost nasol o perioada. Ultimul lucru de care imi era teama e ca are Bacul acum și ma gandeam…