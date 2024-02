Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Turda a pus piciorul in prag și a rupt „casnicia” pe motiv ca soțul ei are carențe grave in materie de igiena personala. Aceasta a cerut divorțul iar magistrații au fost de partea ei. Femeia locuiește in prezent in Turcia la Ankara dar este de origine din Turda. Femeia și-a dat in judecata…

- Isabela Onoriu face acuzații grave la adresa inca soțului ei, dupa ce barbatul a postat mai multe videoclipuri și imagini in care spune ca fosta lui partenera i-ar fi furat banii și i-ar fi vandut casa. In prezent, femeia spune ca a ajuns la capatul puterilor și ca a apelat la ajutorul unui psiholog.

- Familia lui Muriel McKay, femeia care a fost rapita și ucisa in urma cu 54 de ani pentru ca a fost confundata cu soția magnatului Rupert Murdoch, i-a oferit suma de 40.000 de lire sterline proprietarului unui teren pentru a-i permite sa faca sapaturi, in speranța ca va recupera, in sfarșit, ramașițele…

- Oana Roman a facut, de curand, dezvaluirile momentului despre casnicia cu Marius Elisei. Vedeta din showbiz-ul de la noi a vorbit despre relația toxica și "gelozia macabra” de care a avut parte de-a lungul celor opt ani. Iata ce dezvaluiri sumbre a facut vedeta!

- In seara zilei de 6 decembrie 2023, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizata, prin 112, de catre o femeie de 27 de ani, din Alba Iulia, cu privire la faptul ca a fost agresata de soțul sau. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, in dupa amiaza aceleiași zile, pe fondul unor…

- Este desparțirea momentului, in showbiz-ul romanesc! Nimeni nu a știut asta despre ei, dar au facut acest pas in mare secret, in urma cu un an. Fosta soție s-a mutat deja din țara. Ștefan Stan a facut primele declarații, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, despre ruptura…

- In timp ce Izabela a ramas in București, impreuna cu fiica ei și a lui Blaze, Jessica Ilinca, fostul concurent a plecat recent in Dubai, acolo unde se afla și in prezent. Fosta concurenta spune ca a vrut sa ii mai acorde o șansa, dupa ce au aparut mai multe neințelegeri intre ei, dar nu mai este dispusa…

- „Am ramas intristata și cu sufletul ars. Pana acum nu ma pot impaca cu faptul ca s-a dus la lucru și l-au adus in sicriu”. Sunt marturiile mamei lui Igor Ciofu, agentul de paza impușcat de un atacator din Tadjikistan, la Aeroport. Femeia a menționat, in cadrul emisiunii Destine , de la Prime, ca nu-și…