Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici, 18 ani, a terminat pe locul 6 in finala probei de 100m liber la CM de Natație de la Fukuoka. Reporterul Roxana Fleșeru și fotoreporterul Raed Krishan sunt in Japonia, la Fukuoka, și transmit toate informațiile care conteaza de la Campionatele Mondiale. Imediat dupa finalul cursei, L'Equipe…

- Catalin Preda (32 de ani) a urcat pe treapta a a doua la sarituri de la mare inalțime la Fukuoka și s-a emoționat cand a vorbit despre performanța sa. Reporterul Roxana Fleșeru și fotoreporterul Raed Krishan sunt in Japonia, la Fukuoka, și transmit toate informațiile care conteaza de la Campionatele…

- David Popovici s-a calificat miercuri in finala probei de 100 de metri liber de la Campionatele Mondiale de Natație organizate la Fukuoka. Finala se va disputa joi de la ora 14.20. Citește și: Propunerea parintelui Calistrat: 10% din castigul de la nunta ar trebui dat Bisericii La doar 18 ani, David…

- David Popovici (18 ani) a incheiat cursa de 200 de metri liber de la Campionatele Mondiale de Natație pe locul al patrulea, o surpriza pentru toți cei care se gandeau ca va bate recordul mondial. Reporterul Roxana Fleșeru și fotoreporterul Raed Krishan sunt in Japonia, la Fukuoka, și transmit toate…

- David Popovici inoata azi (de la ora 14:02) la Fukuoka in finala de la 200 de metri liber a Campionatelor Mondiale de Natație. Cursa va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Antena 1.Reporterul Roxana Fleșeru și fotoreporterul Raed Krishan sunt in Japonia, la Fukuoka, și transmit toate informațiile…

- David Popovici, cel care azi va concura in finala de 200 metri liber de la Campionatele Mondiale de la Fukuoka, a vorbit despre pasiunea sa pentru psihologie și despre cum l-a ajutat in viața de zi cu zi, dar și in sport. Reporterul Roxana Fleșeru și fotoreporterul Raed Krishan sunt in Japonia, la Fukuoka,…

- David Popovici (18 ani) a explicat strategia din seriile și semifinalele probei de 200 de metri liber. Campionul mondial en-titre a remarcat cateva detalii interesante in bazinul de la Fukuoka. Reporterul Roxana Fleșeru și fotoreporterul Raed Krishan sunt in Japonia, la Fukuoka, și transmit toate informațiile…

- David Popovici (18 ani) s-a calificat in semifinalele probei de 200 de metri liber la Campionatele Mondiale de natație de la Fukuoka. El a parcurs cele patru lungmi de bazin in 1,44, 86 Reporterul GSP Roxana Fleșeru și fotoreporterul Raed Krishan sunt in Japonia, la Fukuoka, și transmit toate informațiile…