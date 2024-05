Poveste de dragoste în vârful munților departe de ochii lumii (foto)

O frumoasă poveste de dragoste în două vulpițe a fost surprinsă în munții din Parcul National Piatra Craiului de către o cameră de monitorizare montată de silvicultori. Cei de la RNP-Romsilva au făcut-o publică pe pagina lor de socializare. ”Love is in the air…..în… [citeste mai departe]