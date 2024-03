Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Capitala a fost retinuta, sub acuzatia de violenta in familie in modalitatea tentativei de omor, dupa ce si-a injunghiat de doua ori sotul, la interval de 13 ore. Dupa a doua agresiune, barbatul a reusit sa iasa din casa si sa ajunga la un magazin din apropierea locuintei, angajatii cerand…

- Ilan Laufer, lider al Blocului Suveranist Roman, a comentat la Realitatea PLUS informația conform careia Gabriela Firea ar urma sa se suspende din PSD pentru a putea candida independenta la alegerile locale din București: „Daca ne uitam peste toate sondajele care au aparut in ultimele luni in spațiul…

- Descoperire șocanta chiar langa București. O doctorița in varsta de 43 de ani a fost gasita inconștienta intr-o padure din apropiere de Bragadiru. Polițiștii și jandarmii au cautat-o ore in șir pe femeia care fusese data disparuta de familie.

- Andreea Podarescu este topita dupa fiul ei! Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul romanesc. Iata ipostaza in care a fost surprinsa, de aceasta data, bruneta catre paparazzii…

- Dupa divorțul de Ibrahim Ibru, Raluca Pastrama o duce mai bine ca oricand! Se realxeaza, se plimba și de bucura de viața! Paparazzii Spynews.ro au fost pe urmele ei și au surprins-o in compania unui barbat misterios! Iata cum se comporta in compania lui!

- Imaginile vorbesc de la sine atunci cand spunem ca Leo de la Roșiori duce o viața de vis. Iata dovada clara ca artistul iși face timp pentru familie indiferent de situație. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze de…