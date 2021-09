Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Biroului Rutier au depistat, in noaptea de 25 spre 26 septembrie, pe strazile din municipiul Zalau, inca doi conducatori auto sub influența substanțelor psihoactive. Pentru oamenii legii a devenit deja o obișnuința sa depisteze in trafic șoferi drogați. Prima fapta a fost constatata, la ora…

- Cum arata vila de la Monte Carlo pe care traiește Mihaela Radulescu evaluata la 40 milioane euro. Prezentatoarea de televiziune iși merita renumele de diva de la Monaco. Caci locuiește in cea mai mare aglomerație de milionari de pe continentul european. A locuit șapte ani intr-un apartament de circa…

- Polițiștii Biroului Rutier au depistat, noaptea trecuta, la ora 01:05, un conducator auto sub influența substanțelor psihoactive. Polițiștii rutieri au oprit in trafic, pe Bulevardul Mihai Viteazu, din Zalau, un autoturism, condus de un tanar, de 19 ani, din Zalau. Conducatorul auto a fost testat cu…

- In noaptea de vineri spre sambata, la Campina a avut loc o ampla acțiune de control a Poliției Rutiere, in colaborare cu reprezentanții Registrului Auto Roman. De asemenea, a fost folosit aparatul Drug Test, pentru testarea conducatorilor auto la substanțe psihoactive.

- Politistii Biroului Rutier continua cercetarile intr-un dosar penal privind infractiunea de conducere a unui autovehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, fapta constatata, luni, in cadrul unei actiuni preventive. Un tanar a fost depistat pozitiv la testarea cu aparatul DrugTest. La data…

- Politistii Biroului Rutier continua cercetarile intr-un dosar penal privind infractiunea de conducere a unui autovehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, fapta constatata, luni, in cadrul unei actiuni preventive. Un tanar a fost depistat pozitiv la testarea cu aparatul DrugTest. La data…

- Politistii Biroului Rutier continua cercetarile intr-un dosar penal privind infractiunea de conducere a unui autovehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, fapta constatata, luni, in cadrul unei actiuni preventive. Un tanar a fost depistat pozitiv la testarea cu aparatul DrugTest. La data…

- La data de 5 august a.c., ora 18:40, pe strada Simion Barnuțiu, din municipiul Zalau, polițiștii Biroului Rutier au oprit in trafic un autoturism, condus de un tanar de 30 de ani, din Zalau, care avea un comportament suspect. Polițiștii au testat conducatorul auto cu aparatul Drugtest, iar rezultatul…