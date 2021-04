Andreea Marin, declarații cutremurătoare despre moartea mamei sale Mama Andreei Marin (46 de ani) s-a stins din viața in brațele prezentatoarei TV, cand aceasta din urma avea doar 9 ani, in urma unui accident rutier. Vedeta de televiziunea se afla și ea in mașina in momentul impactului cu un autobuz. Andreea Marin, declarații cutremuratoare despre moartea mamei sale „Tata a fost aruncat din mașina. Lovitura a fost pe partea mea și a mamei. Mama a sarit ca sa ne apere pe noi [pe ea și pe sora ei mai mica, Cristina], iar eu eram cu jumatate de corp in mașina noastra, cu jumatate de corp in autobuzul care a intrat in noi. Nu mi s-a intamplat vreo ruptura, vreo fractura,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

