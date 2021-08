Stiri pe aceeasi tema

- Romanian House Mafia anunța un nou remake alaturi de Kacpi și Nalani. De aceasta data, piesa care are parte de un rework fresh este “Lean On”, faimosul single internațional lansat in 2015 de catre Major Lazer, DJ Snake și MØ. Nalani, una dintre cele mai tinere și fresh artiste din echipa Global Records,…

- Simona Ruscu lanseaza cel mai nou single “Ce ți-aș spune”, in colaborare cu Sean Norvis, in rol de compozitor, piesa fiind produsa de Norvis Music, iar de versuri s-a ocupat chiar artista. “Ce ți-aș spune” este o piesa care te pune pe ganduri și care va face parte din urmatorul album de muzica al…

- Imagine Dragons, trupa premiaa cu multiple discuri de platina dar si trofee Grammy, dezvaluie noul lor single „Wrecked”. In plus, formatia a anunțat sosirea viitorului lor album de studio, Mercury-Act 1, care va aparea pe 3 septembrie 2021. Imagine Dragons a facut echipa cu producatorul Rick Rubin pentru…

- Dupa ce a strans peste jumatate de milion de vizualizari cu piesa “Brand”, indragitul vlogger Selim The Kid lanseaza cel de-al doilea single, “All Stars”, in colaborare cu Lil Dany, fiul lui Costel Biju. Piesa este compusa de Kastha John și Cristi Pascu, de Mix/Master ocupandu-se Nasty Brings the Sound,…

- Nalani, una dintre cei mai fresh voci din portofoliul Global Records, revine in atenția publicului cu un nou single. Artista lanseaza “Tarziu”, o piesa compusa alaturi de Florian Rus și Vicky Red. La doar 19 ani, Alexandra Dinu pe numele sau real, reușește sa atraga atenția asupra sa prin vocea extrem…

- Dupa ce au lansat „Look Around” și „Paris in my soul”, VADO continua colaborarea cu Tamaz și lanseaza impreuna cel de-al treilea single. „LA DYNAMITE” este o poveste muzicala cu beat-uri dance, numai buna de ascultat in zilele toride de vara. Compus de catre Catalin Tamazlicaru alaturi de Alex Antonescu,…

- Jessie J a revenit cu o melodie noua, “I Want Love”, dupa o pauza de trei ani de la anteriorul material. Piesa este scrisa si coprodusa alaturi de Ryan Tedder, solistul trupei OneRepublic. Jessie J a declarat: „Am vrut sa revin cu un cantec care se simțea clasic, dar modern. Voci puternice și aduc pe…

- Holy Molly lanseaza cel de-al saselea single, “Gangster”, in colaborare cu producatorii rusi, Cosmo & Skoro. Piesa este inspirata din personalitatea colorata a artistei și de filme, avand clar o nota de „nebunie”, exact ca in cazul personajului Harley Quinn. “Gangster” este cu siguranța o piesa ce o…