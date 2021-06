Andreea Antonescu, în lacrimi, în emisiunea lui Măruță: ”E singurul lucru care mi-a mai rămas!” Andreea Antonescu (38 de ani) a dezvaluit recent un amanunt emoționant din viața ei personala. Cantareața a fost invitata in emisiunea „La Maruța”, de la Pro TV, unde a facut una dintre cele mai sincere declarații despre tatal sau, pe care l-a pierdut in urma cu 20 de ani. Fosta componenta a trupei Andre are deja opt tatuaje, dar vrea sa-și mai faca unul in memoria tatalui ei. Vedeta spune ca știe deja care va fi tatuajul și a explicat cum i-a venit ideea de a-l face. „Mi-am dorit foarte tare sa imi tatuez numarul 57 pentru ca este anul nașterii tatalui meu și totodata un numar care ma urmarește… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

