Un numar de 835 de copii din sistemul de protectie au in prezent un Plan Individualizat de Protectie care prevede ca finalitate plasarea in procedura de adoptie, la o luna dupa ce Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA) a demarat procesul de deblocare a adoptiilor din motive ce tin de birocratie sau management de caz deficitar, se mentioneaza intr-o postare publicata luni pe Facebook de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS). "835 de copii din toata tara au calea deschisa spre adoptie, pe langa cei deja existenti in sistemul de protectie.…