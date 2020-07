Stiri pe aceeasi tema

- In timpul unor situații de forța majora, cand informațiile corecte sunt vitale, raspandirea informațiilor false poate fi devastatoare și pentru individ, și pentru comunitate. Este inca prea devreme pentru studii extinse despre cum s-au raspandit informațiile false in timpul pandemiei de COVID-19. Dar,…

- In Romania nu exista parghii legale pentru combatarea știrilor false venite din Rusia, o soluție ar putea fi insa un acord bilateral, a spus Sorin Grindeanu, președintele ANCOM, la interviurile Digi24.ro.

- Statele Europene vor sa combata știrile false care leaga raspandirea bolii COVID-19 de tehnologia 5G, in contextul in care dezvoltarea noii tehnologii ar putea stimula economia europeana și ar ajuta UE sa concureze mai bine cu Statele Unite sau cu China, scrie euractiv.com

- © Fotolia / PeterzaydaSIS blocheaza alte doua portaluri pentru difuzarea știrilor false despre COVID-19CHIȘINAU, 13 mai – Sputnik. "In vederea diminuarii impactului știrilor false cu privire la evoluția COVID-19, Va indemnam in cazul identificarii acestora precum și a conturilor false utilizate…

- Ministerul Apararii Nationale a lansat o licitație deschisa pentru achiziția unui sistem informatic necesar monitorizarii și procesarii informațiilor media, pentru a identifica știrile false referitoare la Armata.Sistemul va monitoriza și va procesa 24 de posturi TV, radio și media online. Obiectivul…

- Stirile false despre faptul ca metanolul, substanta toxica folosita in mare parte in industria chimica, contribuie la vindecarea de COVID-19 au dus la decesul a peste 700 de persoane in Iran.

- Inca doua site-uri din Romania au fost inchise de catre Agenția Naționala pentru Reglementare in Comunicații (ANCOM), pe motivul ca au publicat o serie de articole, raspandind informații false cu privire la pandemia de coronavirus. Masura de inchidere a site-urilor romania-veche.ro și justitiarul.ro…