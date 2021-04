Stiri pe aceeasi tema

- Agenții federali au confiscat, miercuri, 28 aprilie, dispozitive electronice din locuinta lui Rudolph Giuliani, fost primar al New York-ului, devenit ulterior avocatul personal al presedintelui Donald Trump, relateaza CNN, care citeaza New York Times.Potrivit sursei citate, Giuliani este cercetat de…

- Decizia vine in contrast cu cea a altor inalți oficiali, printre care fostul vicepreședinte Mike Pence sau actualul lider de la Casa Alba, Joe Biden, care au ales sa se imunizeze in fața camerelor de luat vederi pentru a spori increderea publica in vaccin, scrie CNN. Donald și Melania Trump au primit…

- "Primarul Giuliani nu il reprezinta in prezent pe presedintele Trump in nicio chestiune legala", a precizat Jason Miller, principalul purtator de cuvant al fostului presedinte dupa incheierea mandatului la Casa Alba. El s-a referit atat la Trump, cat si la avocatul Giuliani - fost primar al New Yorkului…

- Producatorul de sisteme de vot electronic Smartmatic a dat joi in judecata compania de televiziune Fox News si pe Rudolph Giuliani, avocatul fostului presedinte Donald Trump, afirmind ca au defaimat compania acuzand, in mod fals, ca a ajutat la falsificarea alegerilor prezidensiale in favoarea lui…

- Prima doamna americana Jill Biden va participa la eforturile guvernului soțului ei de a reuni familiile de migranți separați de administrația lui Donald Trump, a declarat vineri Casa Alba, potrivit AFP.În conformitate cu una dintre promisiunile sale de campanie, președintele democrat Joe Biden…