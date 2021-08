Stiri pe aceeasi tema

- Seful echipei de ancheta de la OMS considera ca raspandirea noului coronavirus din laboratorul de la Wuhan este printre ipotezele "probabile", scrie AFP, potrivit news.ro. "Un angajat (al laboratorului) infectat pe teren in timp ce preleva probe este inclus in una dintre ipotezele probabile.…

- Ipoteza potrivit careia virusul care a provocat COVID-19 a scapat dintr-un laborator din Wuhan, orasul din China unde au fost detectate primele cazuri la sfarsitul anului 2019, face parte din ipotezele "probabile", in opinia sefului misiunii care a anchetat originea pandemiei, transmite AFP. "Un…

- Ipoteza potrivit careia virusul care a provocat COVID-19 a scapat dintr-un laborator din Wuhan, orasul din China unde au fost detectate primele cazuri la sfarsitul anului 2019, face parte din ipotezele „probabile”, in opinia sefului misiunii care a anchetat originea pandemiei, transmite agenția France…

- Ipoteza potrivit careia virusul care a provocat COVID-19 a scapat dintr-un laborator din Wuhan, orasul din China unde au fost detectate primele cazuri la sfarsitul anului 2019, face parte din ipotezele ‘probabile’, in opinia sefului misiunii care a anchetat originea pandemiei, transmite AFP. ‘Un angajat…

- In continuarea anchetei pentru descoperirea originilor virusului, Organizatia Mondiala a Sanatatii cere „studii cu privire la pietele de animale din Wuhan si imprejurimi”, informeaza Agerpres , care preia AFP. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anuntat ca trebuie facute studii…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a cerut vineri un control al laboratoarelor unde au fost identificate primele cazuri de Covid-19 in China, in continuarea anchetei cu privire la originile pandemiei, relateaza AFP. Potrivit OMS, trebuie facute studii ori luate masuri in cinci domenii principale, acestea…

- Anthony Fauci este acum criticat de presa chineza, dupa ce ar fi spus ca nu mai este convins de faptul ca virusul provenit din Wuhan are origine naturala. „Cred ca ar trebui sa investigam in continuare ce s-a intamplat in China pana cand vom continua sa aflam, in masura posibilitaților noastre, ce s-a…

- Doua tornade au lasat in urma lor cel putin 12 morti si peste 400 de raniti in centrul si in estul Chinei, au informat sambata autoritatile locale, potrivit AFP. Vanturi puternice au maturat vineri seara metropola Wuhan, din centrul tarii, de unde a pornit epidemia de COVID-19. Opt persoane si-au pierdut…