Anchetă la Pentagon. Rachetele intercontinentale ale SUA sunt defecte Pentagonul a anunțat eșecul unui test cu o racheta balistica Minuteman III, singura de acest tip cu lansator terestru in arsenalul nuclear al SUA. O ancheta este in desfașurare pentru a descoperi cauza disfuncției. Statele Unite au anunțat, miercuri, eșecul unui test cu o racheta balistica intercontinentala Minuteman III (ICBM) la la decolare, precizand ca racheta era neinarmata […] The post Ancheta la Pentagon. Rachetele intercontinentale ale SUA sunt defecte first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

