- Cel mai important organism de investigație al Rusiei a anunțat marți, 9 aprilie, ca a lansat o ancheta penala asupra unor inalți oficiali din Statele Unite și din țarile membre NATO, suspectați de "finanțarea terorismului" in beneficiul Ucrainei, mentionand numele unei companii ucrainene care l-a avut…

- Una dintre principalele voci radicale ale Kremlinului, fostul presedinte Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului rus de Securitate, i-a numit pe liderii Statelor Unite, Marii Britanii, Frantei si Germaniei drept complici in atacul terorist de la Crocus City Hall, in spatele caruia…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) si Departamentul pentru Securitate Interna al SUA (Homeland Security) au cerut fortelor de politie locale din Statele Unite sa fie in alerta in fata posibilitatii unor atacuri similare cu cel din 22 martie asupra salii de concerte Crocus City Hall, din apropierea…

- Rusia a inregistrat o creștere semnificativa a numarului de persoane care semneaza contracte pentru a se alatura forțelor armate, dupa atacul mortal de luna trecuta asupra unei sali de concerte din apropierea Moscovei. „Candidații au indicat dorința de a-i razbuna pe cei uciși”, a anunțat miercuri Ministerul…

- Kremlinul a refuzat, luni, sa comenteze revendicarea gruparii jihadiste Stat Islamic cu privire la atentatul de la Moscova, care a facut 137 de morti, cat ancheta este in curs de desfasurare, relateaza AFP. In ciuda revendicarii din partea gruparii teroriste, care a publicat chiar si imagini din timpul…

- Statele Unite au indemnat Ucraina sa inceteze atacurile asupra infrastructurii energetice ruse, avertizand ca atacurile cu drone risca sa provoace represalii si cresterea pretului petrolului la nivel global, a dezvaluit vineri Financial Times, citand persoane familiarizate cu acest subiect, potrivit…

- Intr-o prezentare belicoasa care a sugerat ca obiectivele militare ale Rusiei in Ucraina sunt de anvergura, Medvedev, care a fost presedinte al Rusiei in perioada 2008-2012, a laudat, dupa modelul sefului sau, Vladimir Putin, Imperiul Rus si Uniunea Sovietica si a declarat ca Moscova isi va continua…

