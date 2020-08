Anchetă KBA la Porsche Autoritatea germana pentru transport (KBA) din Germania a anunțat desfașurarea unei investigații la marca Porsche aparținand grupului Volkswagen. Conform KBA, investigația a pornit de la informații cu privire la o presupusa manipulare a echipamentelor aferente motoarelor alimentate cu benzina ale Porsche astfel incat sa prezinte emisii „imbunatațite”. Conform Reuters, un purtator de cuvant al KBA a declarat ca ancheta a implica motoare alimentate cu benzina pe care Porsche le-a produs pentru piața europeana inainte de 2017. Oficialii Porsche au confirmat investigația și au menționat ca informațiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

