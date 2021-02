Stiri pe aceeasi tema

- Belgia va interzice incepand de miercuri, 27 ianuarie 2021, si pana la 1 martie toate calatoriile neesentiale in afara si spre aceasta tara, pentru a opri raspandirea noilor mutatii ale coronavirusului, precum cea prevalenta in Marea Britanie, a decis comitetul national de criza. Incepand de miercuri,…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat luni seara, intr-o alocutiune televizata, revenirea la „lockdown” pe teritoriul Marii Britanii pentru a combate raspandirea noii tulpini a coronavirusului. Aceasta noua masura, la fel de stricta ca aceea pusa in aplicare in primavara, prevede inchiderea scolilor…

- Cresterea plafonului pentru TVA-ul de 5% de la 95.000 la 140.000 de euro se amâna un an. Mii de români pot pierde banii de avans ● Cele mai vândute mașini din Europa, în fiecare țara ● Jack Ma, inamicul public nr. 1 al lui Xi Jinping. Cum l-a facut „Puterea” sa „dispara”…

- Politia de Frontiera informeaza ca, sambata, in a doua zi de Craciun, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control aproximativ 27.500 persoane, cetateni romani si straini, cu peste 9.600 mijloace de transport, dintre care 3.300 automarfare. Astfel, pe sensul…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a incalcat, din nou, masurile privind combaterea raspandirii COVID in timp ce a oficiat slujba de Craciun, vineri, in Catedrala Arhiepiscopala "Sf. Ap. Petru și Pavel" din Constanța. Nici inaltul prelat, nici preoții din sobor nu au purtat masca.Dupa slujba, Arhiepiscopul…

- Canada a depasit pragul de 500.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, la doua saptamani dupa depasirea pragului de 400.000 de cazuri, o accelerare a raspandirii pandemiei pe masura ce se apropie sarbatorile de sfarsit de an. Incepand de sambata dupa-amiaza, bilantul contaminarile de la inceputul…

- Marea Britanie va anunța saptamana viitoare un plan colosal de imprumut, in valoare de 400 de miliarde de lire sterline. Detaliile vor fi prezentate de ministrul Finanțelor, care s-a referit la cheltuieli provocate de pandemie și la un Craciun altfel, in acest an.

- Pilotul Lewis Hamilton va primi titlul de cavaler al Imperiului Britanic de Anul Nou, dupa ce a castigat a saptea oara Campionatul Mondial de Formula 1, noteaza Daily Mail.Lewis Hamilton a facut istorie F1 saptamana trecuta, cand a egalat recordul legendarului Michael Schumacher, cucerind pentru a șaptea…