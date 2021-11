Ministrul britanic al Sanatații, Sajid Javid, a anunțat, recent, deschiderea unei anchete independente care are ca subiect zeci de agresiuni sexuale post-mortem in morga unor spitale, recunoscute de autor. Scandalul a izbucnit public saptamana trecuta, cand David Fuller, in varsta de 67 de ani, a pledat vinovat in cazul a doua crime in anul 1987 și in 44 de agresiuni sexuale post-mortem. 100 de cadavre! David Fuller a lucrat ca electrician in spitale din Kent și Sussex. S-a transferat la Spitalul Tunbridge Wells din Pembury, unde a continuat sa abuzeze sexual cadavre. Potrivit ministrului Sanatații,…