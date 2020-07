Stiri pe aceeasi tema

- La sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) din Cluj-Napoca a fost declanșata o ancheta epidemiologica dupa ce șase angajați ai instituției au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus. Instutuția a intrat in dezinfecție. Direcția de Sanatate Publica Cluj a inceput o ancheta epidemiologica la…

- Un angajat al Televiziunii Romane a fost diagnosticat cu Covid-19, a anuntat joi institutia. O ancheta epidemiologica este in curs, iar in sediul TVR au fost efectuate dezinfectii in mai multe spatii.Citește și: VIDEO Șoc la Hollywood! O actrița celebra cu nominalizari la Grammy a disparut…

- O eleva din Craiova a fost depistata pozitiv cu coronavirus la doua zile dupa ce a susținut Evaluarea Naționala. Fata de 14 ani n-ar fi avut febra atunci cand s-a prezentat la examen, insa ambii parinți sunt infectați. Tanara se afla internata la Spitalul de Boli Infecțioase din oraș, in timp ce printre…

- UPDATE, ora 11:37 – Inca un angajat de la Fermador din localitatea ieseana Podu Iloaiei, a fost confirmat pozitiv cu COVID-19, numarul celor infectati ajungand la 4. DSP a declanșat o ancheta epidemiologica la ferma de pasari. Trei angajați de la Fermador din localitatea ieseana Podu Iloaiei, au fost…

- In Sanpetru, județul Brașov, a fost descoperit un nou focar de coronavirus intr-un camin de batrani. Din cele 27 de persoane depistate pozitiv, 23 sunt batrani internați la camin. Totul a inceput la sfarșitul saptamanii trecute cand o infirmiera și un pacient au fost confirmați pozitiv cu COVID-19.…

- A fost descoperit un focar de COVID-19 la societatea Proinvest Group din Pascani. 26 de angajati au fost depistati pozitiv in urma testarii PCR. Urmeaza ca o parte sa fie internati la Spitalul de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva", iar altii la Spitalul CFR. Proinvest Group este o companie specializata…

- Un focar de infectie cu noul coronavirus a fost identificat duminica la o fabrica de inghetata din judetul Alba, 27 de angajati fiind depistati pozitiv la testarea pentru noul coronavirus, relateaza ziarulunirea.ro, potrivit caruia firma este Alpin 57 Lux din Sebes.

- Autoritațile au transmis situația epidemiologica la nivelul județului Cluj, in a doua zi de stare de alerta. Astazi, 16 mai, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: 253 persoane se afla in carantina 198 persoane aflate in autoizolare la domiciliu 178 persoane depistate pozitiv cu…