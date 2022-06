Stiri pe aceeasi tema

- ATENTAT… Pentru prima data in istoria amenințarilor cu bomba din Romania, municipiul Vaslui se confurnta cu un caz unic. Vineri dimineața, autoritațile au primit doua amenințari cu bomba, vizata fiind Piața Traian. Prima amenințare a venit pe e-mailul Poliției Locale. A urmat evacuarea pieței și, dupa…

- INCREDIBIL… Se ingroașa gluma privind amenințarile cu bomba. Astfel, dupa Piața Traian din municipiul Vaslui o noua alerta a venit in județul vecin. Mai mult, presupușii antentatori au folosit același scenariu ca și la Vaslui. Au trimis un e-mail pe adresa Poliției Locale Iași prin care anunțau amplasarea…

- UPDATE1: In urma cu puține minute, forțele de ordine au decis sa inchida strada Traian de la RDS-PCS pana la rondul de la Penny Market. UPDATE: Forțele de ordine au evacuat toate persoanele din jurul pieței, oamenilor cerandu-li-se sa stea pe cealalta parte a strazii Traian. Lucratorii Serviciului…

- AMENINȚARE… Polițiștii locali au fost alertați, vineri dimineața, printr-un e-mail ca in Piața Traian ar fi fost amplasata o bomba. Zeci de polițiști și pirotehniști sunt acum la fața locului și fac verificari. Mai multe magazine din piața au fost inchise, iar accesul in hala a fost restricționat…

- DECEPȚIE FATALA… Clipe dramatice in Gara Banca, comuna Banca, acolo unde o adolescenta de numai 16 ani, Alina T., a fost gasita spanzurata. Cazul a infiorat intreaga comunitate, mai ales ca fata era crescuta doar de bunica sa paterna, iar femeia, in momentul aflarii veștii, a suferit un șoc puternic.…

- ANCHETA… Descoperire macabra a unui asistent medical, angajat intr-un centru de protecție al DGASPC Vaslui. Acesta a descoperit un sugar decedat langa mama lui, minora. Asistentul medical a alertat autoritațile, dar medicii sosiți la fața locului nu au putut decat sa constate decesul. Cazul este acum…

- Autoritatile portugheze au anuntat un „suspect oficial” in cazul rapirii fetitei Madeleine McCann in urma cu 15 ani, informeaza The Guardian. Procurorii din Faro l-au acuzat pe Christian Brueckner pentru rapirea fetitei, dar au declarat ca acesta a fost identificat ca suspect de catre autoritatile germane,…

- Un barbat, care este judecat in stare de arest preventiv pentru escrocherii cu angajari fictive, doreste sa-si cumpere libertatea, judecatorii stabilind o cautiune record. Unul dintre inculpatii intr-un dosar penal vizand acuzatii de fraudare a bugetului de stat prin obtinerea de subventii ilegale nu…