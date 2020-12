Anca Dragu, prima femeie aleasă ca președinte al Senatului. Anca Dragu (USR-Plus), fost ministru al Finanțelor Publice în guvernul Cioloș, a fost votata la conducerea Senatului României, fiind prima femeie care ocupa aceasta poziție.



Anca Dragu a fost economist în cadrul Bancii Naționale a României (BNR) între 1996-2001, iar pâna în 2013, a activat în cadrul Fondului Monetar Internațional. În urmatorii doi ani a fost analist economic în cadrul Comisiei Europene. Anca Dragu a renunțat la postul ei de la Comisia Europeana în anul 2015, ca sa ocupe funcția de ministrul al Finanțelor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acordul de guvernare 2020 - 2024, semnat luni de liderii PNL, USR PLUS si UDMR, prevede ca propunerea pentru functia de prim-ministru este Florin Citu, pentru presedinte al Senatului - Anca Dragu, iar pentru presedinte al Camerei Deputatilor - Ludovic Orban. "Romania trece, impreuna cu…

- Acordul de Guvernare 2020-2024 prevede, printre altele, desemnarea lui Florin Cîțu premier, Ludovic Orban - președintele Camerei Deputaților, iar Anca Dragu - președintele Senatului. La ceremonia care a avut loc la Palatul Parlamentului a participat si premierul propus…

- Liderii PNL, USR PLUS, UDMR – Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Ciolos, Kelemen Hunor – au semnat luni, in prezenta premierului pe care il sustin, Florin Citu, Acordul de guvernare 2020 – 2024. ”Nu vom accepta parlamentari din alte partide in formatiunile noastre”, garanteaza cele trei formatiuni, in…

- Dupa un debut furtunos al negocierilor pentru formarea noului Guvern, in care fiecare parte implicata cerea tot și aproape ca nu oferea mai nimic, vocile vehemente s-au mai domolit. Cele trei formațiuni au incheiat duminica o noua zi de negocieri despre programul de guvernare și modul de lucru in coaliție.„Discuțiile…

- Dupa un debut furtunos al negocierilor pentru formarea noului Guvern, in care fiecare parte implicata cerea tot și aproape ca nu oferea mai nimic, vocile vehemente s-au mai domolit. Cele trei formațiuni au incheiat duminica o noua zi de negocieri despre programul de guvernare și modul de lucru in coaliție.„Discuțiile…

- Ludovic Orban a anunțat, vineri seara, ca PNL, USRPLUS și UDMR au ajuns la un acord de coaliție, dupa zece ore de negocieri. Astfel, guvernul va fi condus de liberalul Florin Cițu, urmand ca președinția Camerei Deputaților sa revina tot PNL-ului, iar cea a Senatului celor de la USRPLUS.

- Liderul PNL Ludovic Orban va merge marți seara la sediul central al formațiunii, de la ora 20.00, pentru discuții informale legate de formarea unui Guvern, spun surse din partid. Intalnirea de la partid vine sa traga linie dupa ce la ora 18.00 Orban are programate discuții la Vila Lac cu grupul minoritaților…

- Excedați dupa ce sambata au discutat 7 ore degeaba, cei din delegația liberala, din care au facut parte și Rareș Bogdan și Robert Sighiartau, susțin ca i-au avertizat duminica pe partenerii de la USR-PLUS și UDMR ca e timpul sa se ințeleaga pentru ca, in loc sa piarda vremea, mai bine merg la slujba.…