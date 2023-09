Anatol Țăranu: Problema transnistreană nu are soluții

Conflictul transnistrean și potențialele rezolvari ale acestuia sunt discutate deja de mai mult de trei decenii. In ciuda acestui fapt, soluțiile tot la nivel de discuții au ramas, insa s-au intensificat odata cu debutul amplului razboi din Ucraina de catre Federația Rusa. Analistul politic Anatol Țaranu a declarat in cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV, ca Republica Moldova ar trebui sa fie mai insistenta in cautarea unei soluții intr-o situație atat de complicata și sa nu aștepte rezolvarea conflictului cu Tiraspolul la pachet cu incheierea razboiului ruso-ucrainean, transmite Știri.md cu…