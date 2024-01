Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai bine de 12 ore de audieri, Cornel Dinicu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar pentru cei doi asociați ai sai a fost instituit arestul la domiciliu. Avocații apararii au contestat deja decizia, iar patronul fermei ar fi declarat in fata instanței ca pierderea unui fiu in acest incendiu…

- Bilanțul victimelor puternicului cutremur care a lovit Japonia in prima zi a Anului Nou a ajuns la 62 de morți. Calvarul continua pentru supraviețuitorii ramași izolați sau blocați sub daramaturi care acum se confrunta cu temperaturi scazute și ploi inghețate. Autoritațile au confirmat 62 de morți pana…

- Un roman s-a sinucis dupa ce și-a ranit, prin impușcare, iubita bulgaroiaca. Atacul a avut loc, miercuri seara, intr-un coafor din Ruse, unde femeia, in varsta de 39 de ani, lucra ca manichiurista. Autoritațile locale au anunțat ulterior ca romanul, cunoscut cu antecedente penale, a fost gasit mort,…

- Hunter Biden, fiul președintelui SUA Joe Biden, a fost pus sub acuzare pentru noua acuzații de infrațiuni fiscale in California, care se adauga la acuzațiile federale existente privind armele de foc din Delaware. Punerea sub acuzare a lui Hunter Biden, anunțata joi, are loc in cadrul unei anchete in…

- Lucian Boceanu, liderul unui clan interlop din Campulung, condamnat la 12 ani de inchisoare pentru trafic de persoane si spalare de bani, a reușit sa fuga din țara inainte de decizia definitiva data de magistrați pe 29 noiembrie. Boceanu era sub control judiciar și avea și interdicție de a parasi țara. …

- Autoritațile sanitare din Regatul Unit au raportat primul caz de infectare a unui om cu tulpina A(H1N2) a gripei porcine. Oficialii din domeniul sanatații incearca acum sa depisteze contactele persoanei infectate pentru a preveni raspandirea virusului. Tulpina A(H1N2) in cauza, cunoscuta sub numele…

- O romanca, acuzata ca a furat inelul de nunta si cel de logodna ale vedetei Lily Collins, protagonista din „Emily in Paris”. Autoritatile din cadrul sectiei serifului din West Hollywood cauta o femeie in varsta de aproximativ 34 de ani, suspecta de furturi prin efractie, asociata cu grupuri romanesti…