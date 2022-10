Stiri pe aceeasi tema

- Dani Mocanu și Florin Calinescu au avut un dialog inedit pe platforma de socializare TikTok. Cei doi au discutat despre tatuajele lui Mocanu dar și despre sensibilitatea acestuia și despre credința in Dumnezeu.

- La doar o saptamana dupa ce agentul FIFA a decis sa intre in Alianța pentru Patrie, partidul fondat de Codrin Ștefanescu și Liviu Dragnea, pentru a apara drepturile femeilor, impresara a fost avansata in doua funcții politice de conducere. Anamaria Prodan a anuțat, intr-o conferința de presa, ca este…

- Astazi, 30 octombrie se implinesc 30 de ani de la moartea artiștilor Doina si Ion Aldea Teodorovici. Aceștia s-au pierdut viața in urma unui accident rutier in noaptea de 29 spre 30 octombrie 1992. Mașina in care se deplasau spre Chișinau a intrat intr-un copac.

- Impresarul Anamaria Prodan a anunțat ca s-a inscris in partidul Alianța pentru Patrie, al carui lider este Codrin Ștefanescu - fosta mana dreapta a lui Liviu Dragnea, deoarece vrea sa susțina drepturile femeilor. ...

- Comisia pentru evenimente din cadrul Primariei Pitești, din care fac parte, printre alții, primarul și secretarul municipiului, reprezentanți ai Poliției Romane, Poliției Locale, și Jandarmeriei, a stabilit astazi, 6 octombrie, datele mitingului AUR care va avea loc in municipiul reședința de județ.…

- Dani Mocanu se afla in arest la domiciliu pentru 30 de zile, asta dupa ce impreuna cu fratele sau au batut un barbat intr-o benzinarie din Pitești. Recent, manelistul s-a filmat pe contul sau personal de Ți-Tok in timp ce lua masa in "oraș" alaturi de avocatul sau. Iata ce a dezvaluit Dani Mocanu pe…