Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan, Adrian Mutu și Rica Raducanu, roast-uri de aur in gala speciala iUmor. Florin Bratu și Florin Gardoș au primit „tratamentul“ binecunoscut al show-ului.Cea mai noua gala speciala iUmor va avea trei invitați care „au scris“ succes dupa succes in fotbalul din Romania, dar și in cel de…

- iRoast fotbalistic, un episod special iUmor, va aduce vineri, 16 iunie, terapii prin comedie inainte de meciul Kosovo – Romania, disputat in cadrul preliminariilor pentru EURO 2024. Iar Dan Petrescu, impersonat de Șerban Georgevici, se numara printre invi

- Helmuth Duckadam, Florin Bratu și Florin Gardoș au primit cartonașe galbene sub forma unor glume „acide“, la iUmor, emisiune difuzata vineri, 16 iunie. iRoast fotbalistic, un episod special iUmor aduce terapii prin comedie inainte de meciul Kosovo – Romania, disputat in cadrul preliminariilor pentru…

- iRoast fotbalistic, un episod special iUmor, va aduce vineri, 16 iunie, terapii prin comedie inainte de meciul Kosovo – Romania, disputat in cadrul preliminariilor pentru EURO 2024. Iar Dan Petrescu, impersonat de Șerban Georgevici, se numara printre invitații care au acceptat provocarea de a urca pe…

- Helmuth Duckadam, Florin Bratu și Florin Gardoș, jurații ediției speciale iUmor de sambata, s-au amuzat copios in timpul roast-urilor pregatite de Cristi Borcea și Florin Raducioiu, impersonati la iUmor de Marcelo Cobzariu si Șerban Georgevici. Cei doi au

- Cristi Borcea și Florin Raducioiu au fost impersonați la iUmor de Marcelo Cobzariu si Șerban Georgevici. Echipa Romaniei a fost incurajata de fostul fotbalist inainte de meciul cu Andorra.Helmuth Duckadam, Florin Bratu și Florin Gardoș, jurații ediției speciale iUmor de sambata, s-au amuzat copios in…

- Helmuth Duckadam, Florin Bratu și Florin Gardoș, jurații ediției speciale iUmor de sambata, s-au amuzat copios in timpul roast-urilor pregatite de Cristi Borcea și Florin Raducioiu, impersonati la iUmor de Marcelo Cobzariu si Șerban Georgevici. Cei doi au avut și autoironie, iar fostul fotbalist i-a…

- Sambata aceasta, inainte de a se disputa meciul Andorra – Romania, pe Antena 1 va fi difuzata o ediție speciala iUmor. Actori și comedianți apreciați vor impersona nume sonore din lumea fotbalului, iar printre ei se numara și Gheorghe Hagi. Regele, așa cum mai este cunoscut celebrul antrenor, va fi…